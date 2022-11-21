Экология 21 ноября 2022, 14:56 РЭО расскажет о влиянии парниковых газов на климат

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Вебинар состоится на YouTube-канале РЭО.

Российский экологический оператор расскажет о влиянии на отрасль обращения с отходами климатической повестки, в том числе о регулировании ограничения на выбросы парниковых газов, отчетности по ним, а также об инструментах «зеленого финансирования». Вебинар на тему «Мониторинг и снижение выбросов парниковых газов в отрасли обращения с ТКО — новые требования законодательства и практика применения» состоится 23 ноября в 10:00 на YouTube-канале РЭО.

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«Каждый год в мире выбрасывается около 1,4 млрд тонн, или треть произведенного продовольствия. Пищевые отходы добавляют в атмосферу более 3,3 млрд тонн парниковых газов, главным образом — за счет того, что гниение пищи приводит к выбросам метана. Полигоны являются одним из основных источников выброса метана в мире, после добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Метан — это один из парниковых газов, из-за выбросов которых как раз происходит глобальное потепление. Поэтому перед нами стоит задача сократить до 2030 года полигонное захоронение в два раза. Для этого строятся современные мусоросортировочные и перерабатывающие комплексы, появляется больше объектов по компостированию органических отходов, которые, в свою очередь, и являются основным источников свалочных газов», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Основными темами вебинара станут влияние на отрасль ТКО климатической повестки;

новые требования законодательства в сфере ограничения парниковых газов в Российской Федерации для компаний отрасли; инвентаризация выбросов парниковых газов, формирование и предоставление отчетности по выбросам компаниями отрасли с 2023 года; снижение выбросов парниковых газов в отрасли обращения с ТКО — способы и проекты; климатические проекты, углеродные единицы и инструменты «зеленого финансирования».

Спикерами на онлайн-встрече выступят советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга РЭО Сергей Егоршев, председатель Экспертного совета РЭО Бик Светлана, руководитель направления «Климат и зеленая энергетика» ЦСР Ирина Поминова, главный эксперт-аналитик Департамента ГЧП РЭО Владимир Пинаев, советник ректора АНО ВО «Университет Сириус» Надежда Михайлова.

Трансляция и запись вебинара будут доступны по ссылке.