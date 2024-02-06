Экология 06 февраля 2024, 14:48 РЭО рассказал о штрафах для автомобилистов за перекрытие подъезда к мусорным площадкам

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Российский экологический оператор разъяснил ответственность за перекрытие контейнерных площадок автомобилями.

Автомобилистам, которые создают препятствие вывозу твердых коммунальных отходов, может грозить административная ответственность в некоторых регионах. Сегодня это практикуют Московская, Саратовская, Ленинградская, Белгородская, Новгородская, Оренбургская и Калужская области, Приморский край и другие субъекты.

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Жителям регионов, где такие законы приняты, за парковку рядом с мусорными контейнерами грозит штраф в размере до 5000 рублей. Для должностных лиц штраф составляет до 10 000 рублей, для юрлиц — до 30 000 рублей. Лучше парковаться так, чтобы мусоровоз мог подъехать и загрузить мусор из бункеров и контейнеров.

«К сожалению, подобные правонарушения регулярно фиксируются по стране. Из-за неправильной парковки автомобилистов мусоровозы не могут вовремя собрать и вывезти отходы, поэтому график и весь маршрут транспортировки сбиваются. За день один мусоровоз может обслужить порядка 80 контейнерных площадок в зависимости от масштабов его зоны присутствия. Движение этой специальной техники расписано по минутам, и задержка влияет на весь рабочий день, а потом и в целом негативно сказывается на работе регоператора. Вот, например, в Архангельске за 2023 год автомобилисты блокировали подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам почти 5000 раз. В связи с этим некоторые регионы вводят в свой кодекс разделы, регулирующие ответственность за правонарушения в сфере благоустройства. И устанавливают административные штрафы за создание препятствий вывозу ТКО с площадок накопления», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Московская область приняла такой закон еще в мае 2016 года. Однако в России эта практика не является повсеместной. Статья о создании помех для вывоза твердых коммунальных отходов и уборки территории вводится в кодекс субъекта исключительно по его решению», — рассказал заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.