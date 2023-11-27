Экология 27 ноября 2023, 16:06 РЭО рассказал о планах по переработке текстиля на онлайн-конвенте фонда «Второе дыхание» РЭО

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Представители Российского экологического оператора выступили на онлайн-конвенте, посвященном рециклингу текстиля. Мероприятие, организованное Благотворительным фондом «Второе дыхание», прошло 23−24 ноября. Участники обменялись опытом и экспертизой в сфере сбора, перераспределения и переработки текстиля.

«Каждый год образуется более 2,2 млн тонн отходов текстиля и обуви, большая часть которых из-за отсутствия инфраструктуры раздельного сбора оказывается на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) в общем потоке. Существующая система сбора отходов текстиля и обуви в стране минимальна, поэтому сейчас важно двигаться в этом секторе, потому что качественное построение экономики замкнутого цикла начинается с эффективно выстроенной инфраструктуры сбора отходов», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

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В первый день онлайн-конвента спикеры и эксперты Фонда обсудили показатели переработки текстиля в России, анализ состава текстильных отходов и инновационные методы их сортировки. Одной из тем стало внедрение современных точек сбора текстиля в городское пространство. Также был поднят вопрос, как региональные благотворительные проекты помогают ответственному бизнесу делать шоппинг экологичным и осознанным.

«На сегодняшний день важнейшая задача — это работа с потребителями текстильной и обувной продукции, так как граждане являются основным источником образования соответствующих отходов, которые попадают на мусорные полигоны. В этом смысле отходы текстильных производств не представляют опасности, так как не попадают на полигоны, а перерабатываются на самих производствах или у смежников. При производстве товаров из текстиля затрачивается огромное количество природных ресурсов и для того, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду необходимо осознанно подходить к потреблению вещей и как можно дольше сохранять их в обороте. Для этого необходимо развивать ремонтные и арендные сервисы, популяризировать секонд-хенд ретейл, развивать надлежащую систему сбора.», — отметил советник генерального директора по специальным проектам РЭО Георгий Петришин.

Среди приглашенных спикеров были представители таких компаний как Lamoda, ГК «Самолет», торгово-развлекательный центр «Мега» и другие.

Всего на мероприятие зарегистрировалось более 130 владельцев благотворительных магазинов, учредителей фондов, оказывающих вещевую помощь, представителей бизнеса и переработчиков текстильных материалов из 47 городов России. Конвент проходил при поддержке Фонда президентских грантов. За два дня онлайн-конвента состоялись 11 сессий, воркшопов и паблик-токов.