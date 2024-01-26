Экология 26 января 2024, 12:11 РЭО рассказал о недостающем количестве дронов для облета полигонов РИА «Новости»

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Как минимум 10 дронов необходимо для оцифровки 400 действующих полигонов в России. Российскому экологическому оператору предстоит закупить 12 беспилотников с дронопортами. Правительство выделит на закупку 168 млн рублей.

«В плане РЭО облететь 400 действующих полигонов с использованием дронов. Для облета такого количества полигонов потребуется не менее 10 дронов, поэтому в планах РЭО закупить 12 комплектов дронопортов с беспилотниками», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Летательные аппараты оснащаются специальными приборами — лидарами. Собранные ими снимки используются при создании цифровой модели местности. Например, таким образом можно оценить остаточную вместимость полигона и срок его службы.

Согласно постановлению Правительства РФ № 24 от 20 января, на закупку дронов из бюджета будет выделено 168 млн рублей. В 2024-м 60 млн рублей выделят на закупку беспилотников, 107 млн — на аренду. Еще 1 млн направят на аренду дронов в 2025 году.

Беспилотники применяются для обнаружения несанкционированных свалок, а также для мониторинга полигонов и оценки фактического состояния объектов. Это дает понимание текущего состояния объектов захоронения ТКО и возможность составить точный прогноз по их эксплуатации. В перспективе беспилотники также можно будет использовать для мониторинга хода строительства экопромышленных парков

«Нами уже создана специализированная информационная система позволяющая строить цифровые модели полигонов. Это позволит максимально точно составлять прогнозы по использованию и развитию объектов» — уточнил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Всего в России функционирует около 800 полигонов. Более трети уже оцифрованы с помощью дронов.