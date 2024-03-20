Экология 20 марта 2024, 16:16 РЭО рассказал о количестве источников образования отходов в системе электронного мониторинга РЭО

Читать 360tv в

Данные о 26 миллионах источников образования отходов внесли пользователи в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Об этом сообщил Российский экологический оператор.

В соответствии с Приказом Минприроды № 919 поставщиками информации ФГИС УТКО являются органы исполнительной власти субъектов РФ, региональные операторы по обращению с ТКО, юридические лица и ИП, осуществляющие деятельность в области обращения с ТКО, органы местного самоуправления, а также сам Российский экологический оператор в части данных федеральной схемы обращения с ТКО.

Реклама

«В системе содержится наиболее полная информация федерального уровня по количеству площадок накопления ТКО, по объектам инфраструктуры, балансовым показателям, схемам транспортирования отходов, нормативам накопления ТКО, источникам образования ТКО. Так, на сегодняшний день региональные операторы внесли свыше 26 млн источников образования ТКО, это жилые дома и предприятия, которые генерируют отходы. Данные продолжают вноситься в соответствии со сроками определенными в законе», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

ФГИС УТКО введена в эксплуатацию 1 декабря 2023 года. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 8 тысяч пользователей.

«Улучшение ФГИС УТКО осуществляется с учетом опыта пользователей по работе в системе. В результате плотного взаимодействия оператора системы в лице РЭО и пользователей в системе уже за 3 месяца эксплуатации создан дополнительный функционал обработки данных, например, новые фильтры поиска информации. Также определены этапы развития системы на текущий год», — отметил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Как отмечает Российский экологический оператор, ФГИС УТКО на сегодняшний день является единственным достоверным источником агрегированных региональных данных в области обращения с твердыми коммунальными отходами на федеральном уровне.

Актуальная информация о работе системы размещается на сайте.