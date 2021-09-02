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    02 сентября 2021, 05:47

    РЭО рассказал, когда запретят одноразовую посуду и ватные палочки в России

    Екатерина Шамина

    В России могут запретить производство одноразовых товаров из пластика через два года. К этому времени в стране должно появится производство альтернативных товаров.

    РЭО рассказал, когда запретят одноразовую посуду и ватные палочки в России

    Об этом заявил глава компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев на Восточном экономическом форуме.

    «В пределах нескольких лет, мы уверены, что мощности соответствующие могут быть созданы. Около двух лет [может занять процесс создания мощностей]», — сообщил он ТАСС во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Ранее РЭО подготовила список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. В список вошли пластиковые трубочки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и пустые бутылки из ПЭТ, ватные палочки и другие.