РЭО рассказал, когда запретят одноразовую посуду и ватные палочки в России

В России могут запретить производство одноразовых товаров из пластика через два года. К этому времени в стране должно появится производство альтернативных товаров.

Об этом заявил глава компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев на Восточном экономическом форуме.

«В пределах нескольких лет, мы уверены, что мощности соответствующие могут быть созданы. Около двух лет [может занять процесс создания мощностей]», — сообщил он ТАСС во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее РЭО подготовила список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. В список вошли пластиковые трубочки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и пустые бутылки из ПЭТ, ватные палочки и другие.