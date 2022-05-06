РЭО рассказал, как принять участие в субботниках «Зеленого десанта»

Уже около 500 человек приняли участие в субботниках «Зеленого десанта РЭО» и собрали более 20 тонн отходов. Уборки продолжатся до 20 мая в десятках регионов, в них может принять участие каждый желающий. Для этого РЭО подготовил удобный сайт, через который можно узнать всю информацию о субботниках и попасть на мероприятие.

«Наша масштабная программа по экопросвещению и популяризации экомышления продолжается. В весенний период запустили серию субботников в более чем 30 субъектах РФ. „Зеленый десант РЭО“ уже провел уборки в шести из них — в Рязанской, Волгоградской, Саратовской областях, Чувашии, а также крупные субботники в Белгородской и Вологодской областях, на которые пришли около 500 человек и собрали свыше 20 тонн отходов! Планируется, что более 2000 эковолонтеров примут участие в „Зеленом десанте“ по всей стране. Уборки продолжатся еще две недели, и каждый желающий может присоединиться, подробности есть на нашем сайте», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Мероприятия проходят с 24 апреля по 20 мая. Более двух тысяч эковолонтеров проведут при поддержке РЭО уборки природных территорий, берегов рек водоемов и лесопарковых городских зон в более чем 30 регионах РФ.

Планируется проведение 8 флагманских субботников. Участниками станут представители волонтерского сообщества, профильных органов исполнительной власти, экологические активисты. Более 30 субботников будут представлять собой выезды-рейды на особо охраняемые природные территории в целях уборки стихийно-образующихся свалок, мониторинг берегов рек и водоемов.

Чтобы принять участие, достаточно написать на почту координатору уборки в регионе и узнать точное время мероприятия. Подробности и контакты координаторов — на сайте РЭО в разделе «Зеленый десант».