Экология 05 мая 2023, 11:18 РЭО рассказал, как правильно утилизировать просроченный шашлык

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Приготовленный шашлык, чей срок годности подошел к концу следует утилизировать при помощи компоста и ни в коем случае не отправлять в бак для вторсырья. О правильной утилизации шашлыка рассказали в Российском экологическом операторе.

С наступлением майских праздников и теплой погоды россияне отправляются на дачи и за город на шашлыки. Приготовленный шашлык можно хранить в холодильнике до трех дней, вне его — до четырех часов. Что делать по истечении срока годности?

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Во-первых, ни в коем случае не выбрасывайте просроченные продукты и любую другую органику в контейнер для вторсырья, так как другие фракции будут загрязнены и подлежать утилизации больше не будут.

Во-вторых, если вы находитесь на даче, то можете сделать компостную яму, а лучше приобрести компостный контейнер с крышкой (пластиковый или металлический), чтобы избежать неприятного запаха.

«В России действует 18 объектов по компостированию общей мощностью 2,2 миллиона тонн в год. К 2030 году планируется построить дополнительные мощности как минимум на 12 млн тонн отходов год — федеральной схемой обращения с ТКО предусмотрено создание более 200 объектов. Таким образом мощности составят свыше 14 млн тонн», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Рсстандарт) зарегистрировало ГОСТ Р 70718-202, разработанный Российским экологическим оператором. Он устанавливает методологию по утилизации органических отходов, включая просроченную еду и остатки пищи.