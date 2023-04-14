Экология 14 апреля 2023, 11:22 РЭО рассказал, как экологично провести Пасху

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Картонную упаковку, стеклянные и пластиковые бутылки следует выбрасывать в контейнер для вторсырья

Российский экологический оператор призвал всех, кто отмечает светлый праздник Пасхи, провести его экологично. В первую очередь, рекомендуется следовать принципам осознанного потребления и сокращать количество товаров в лишней упаковке. Также необходимо не забывать о раздельном сборе отходов.

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«Постарайтесь снизить потребление товаров в излишней упаковке и количество неперерабатываемых отходов. Например, яйца к праздничному пасхальному столу лучше покупать в упаковке из пульперкартона, а не из вспененного полистирола. Последний в России не перерабатывается и считается одним из самых неэкологичных материалов», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Для окраски яиц лучше использовать натуральные ингредиенты: луковую шелуху, куркуму, голубику, шпинат, свекольный сок. Так можно избежать лишней упаковки от красителей. Популярная сейчас термоплёнка с различными изображениями, в которую оборачивают яйца, как и любая другая термоплёнка, не перерабатывается. Её лучше не использовать.

Избегать неперерабатываемой упаковки стоит не только при выборе ингредиентов. Обычно куличи продаются либо в пластиковом пакете, либо в картонной коробке. РЭО советует выбирать картонную упаковку — её можно переработать, в отличие от пластикового пакета.

А если есть возможность — испечь кулич самостоятельно. Глазурь можно сделать с помощью сахарной пудры, белка и лимонного сока. А для украшения подойдут орешки и цукаты, купленные на развес.

Не стоит забывать про сортировку отходов. Картонную упаковку, стеклянные и пластиковые бутылки следует выбрасывать в контейнер для вторсырья.