Экология 17 апреля 2024, 18:41 РЭО расширил перечень номинаций Зеленой Премии — 2024

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17 апреля стартовала заявочная кампания на Зеленую Премию — 2024. Торжественное открытие состоялось на площадке МИСИС. Во время своего выступления глава РЭО Денис Буцаев анонсировал расширенный перечень номинаций Премии в этом году.

«В этом году мы решили расширить список номинаций. Например, раньше общественные проекты были одной номинацией, а теперь — это пять отдельных наград. Почему — мы видели запрос, экопроектов реализуется все больше и больше. Соответственно, очень сложно рассказать обо всех замечательных проектах в рамках одной номинации. Теперь общественный трек представлен номинациями «Экологический лидер», «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Здесь очень большой акцент на людей — будем искать новых героев в сфере экологии», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Также изменения затронули профессиональный трек. Корпоративные проекты теперь будут подаваться в две номинации: внешние, направленные на формирование новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек среди населения и клиентов, и внутренние — реализующие и развивающие внутри компании различные ESG-практики для экологизации своих производств и предприятий.

Кроме того, в ближайшем будущем к списку добавятся номинации трека «Юннаты». Он призван поощрять лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте от 10 до 18 лет. В рамках него будут участвовать ребята из юннатского движения, а сам трек проходит в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Подать заявку на участие в Зеленой Премии можно на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу.