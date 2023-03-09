Экология 09 марта 2023, 15:22 «РЭО Радар» помог решить более 250 проблем с мусором из-за непогоды с начала весны

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516 сообщений о проблемах с вывозом отходом поступили в систему «РЭО Радар» с начала весны.

Более 50% сообщений возникают из-за резкой смены погоды, поясняют эксперты Российского экологического оператора. Активнее всего сервисом для помощи в решении проблем пользуются жители Санкт-Петербурга и Омска. Благодаря самосознанию граждан в Петербурге уже решили 90% проблем, о которых заявили в цифровом сервисе.

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«С начала весны мы получили через сервис „РЭО Радар“ 516 жалоб на нарушение сбора отходов. Самыми активными и сознательными гражданами оказались жители Омской области и Петербурга. Лишь за прошлую неделю от них мы получили более 60 сообщений. В Петербурге уже решено более 90% жалоб. Прирост числа сообщений связан, в первую очередь, с погодными условиями. Из-за непогоды мусоровозам становится проблематично подъезжать к контейнерным площадкам и своевременно забирать отходы, мешают снежные навалы и припаркованные авто. Однако исправить ситуацию позволяет возможность оперативно проанализировать возникшие неполадки. Для этого существует „РЭО Радар“, в который граждане могут сообщать о нарушениях. Сообщения сразу же передаются региональным операторам или в органы местного самоуправления», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Омской области за прошлую неделю в «РЭО Радар» поступило 33 сообщения, большинство жалоб связано с отсутствием контейнеров для раздельного сбора и навалами на контейнерных площадках (23 сообщения), еще шесть — с нарушением сбора отходов, четыре — со стихийными свалками.

В Санкт-Петербурге граждане направили в «РЭО Радар» также 33 сообщения, 22 из них — сообщения о нарушении сбора отходов, шесть — об отсутствии контейнеров для раздельного сбора, три — о стихийных свалках, два сообщения связаны с проблемами с платежными квитанциями.

«РЭО Радар» — сервис, созданный Российским экологическим оператором, позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

С помощью информационного портала можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Обращения передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы «РЭО Радар» сервис позволил решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.