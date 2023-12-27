Экология 27 декабря 2023, 09:53 «РЭО Радар» будет принимать жалобы на вывоз отходов в новогодние праздники РЭО

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В период праздничных дней работа региональных операторов будет усилена, однако при возникновении проблем с вывозом твердых коммунальных отходов можно будет подавать жалобу через сервис Российского экологического оператора «РЭО Радар».

«Начиная с последних чисел декабря 2023 года и на протяжении всех праздничных новогодних дней нагрузка на регионального оператора увеличивается в значительной степени. В дополнение к этому, в условиях растущего в эти дни объема отходов, осложняют обстановку и периодически возникающие неблагоприятные погодные условия от критически низких температур до сильных снегопадов, что влияет на сроки сбора отходов. Для мониторинга РЭО использует в том числе информационную систему сбора обращений граждан „РЭО Радар“. В праздничные дни мониторинг будет проводиться ежечасно», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Также в постоянный мониторинг РЭО на предмет нарушений в сфере обращения с ТКО на территории Российской Федерации входит обзор средств массовой информации и социальных медиа.

В зависимости от типа сообщения его отработка ведется совместно с региональным оператором и при необходимости подключаются органы исполнительной власти.

В настоящее время на территории Российской Федерации установлено 270 зон деятельности, в которых осуществляют работу 184 региональных оператора по обращению с ТКО.

О проблемах с вывозом отходов можно сообщить в «РЭО Радар» через сайт или позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20.