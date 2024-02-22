Экология 22 февраля 2024, 12:07 РЭО проверит полигоны вблизи аэропортов из-за птиц в 52 регионах до 1 сентября РИА «Новости»

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Российский экологический оператор начал проведение мониторинга полигонов, расположенных вблизи аэропортов. Орнитологические обследования полигонов в приаэродромной зоне должны пройти до 1 сентября 2024 года.

«Объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) могут влиять на безопасность полетов воздушных судов из-за скопления птиц. В связи с этим было принято решение проверить полигоны, которые находятся в границах шестых подзон приаэродромных территорий. Согласно территориальным схемам обращения с отходами, объекты вблизи аэродромов гражданской авиации находятся в 52 субъектах РФ. Сейчас чуть более 30 полигонов заключили договора на проведение орнитологических обследований со специализированными организациями. Мы внимательно следим за ситуацией и исполнением необходимых требований, так как в последнее время значительно увеличилось количество инцидентов с самолетами из-за птиц», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Шестая подзона приаэродромной территории — это территория в радиусе 15 километров от геометрического центра взлетно-посадочной полосы. Собственники объектов ТКО, которые входят в границы этой подзоны, должны провести орнитологические исследования до 1 сентября 2024 года.

Такое требование изложено в постановлении Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 № 1460. Если на объекте не проведут исследование или не примут меры для защиты от массового скопления птиц, то использовать объект после назначенного срока будет запрещено.

«В этой связи РЭО взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов РФ по вопросам проведения орнитологических исследований и их мониторингу. Необходимость проведения орнитологических исследований обусловлена в первую очередь исключением рисков создания аварийных ситуаций в авиационной отрасли», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.