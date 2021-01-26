РЭО проверил техническое оснащение комплексов по переработке ТКО

Российский экологический оператор провел инвентаризацию используемых технологий на объектах ТКО в России. Теперь сформирован список предприятий, у которых наиболее высокие показатели по глубине обработки ТКО.

«В рамках инвентаризации было проанализировано более 1,5 тысячи объектов обращения с ТКО из 84 субъектов РФ. По результатам был сформирован перечень из 34 предприятий. Их эффективность по извлечению составила не менее 20% фракций вторичных материальных ресурсов», — сказано в сообщении на сайте организации.

Сейчас в России работают более 200 объектов обработки отходов. На них применяются ручные и автоматизированные технологические линии. Доля автоматизированных линий с использованием различных видов динамических и магнитных сепараторов увеличилась по сравнению с 2019 годом. Их удельный вес в общем количестве проанализированных предприятий — более 50%.

После проведенной инвентаризации появился перечень оборудования, которое используется на объектах обработки ТКО. Кроме того, проведена оценка его импортозависимости.

Специалисты провели анализ того, как в регионах идет сбор и накопление ТКО. Переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов частично произошел в 71 субъекте РФ. Полностью перешли на раздельный сбор мусора и его транспортировку Москва и Подмосковье.