Экология 03 апреля 2024, 18:58 РЭО проверил ситуацию с вывозом ТКО в Дагестане РЭО

Читать 360tv в

Специалисты Российского экологического оператора проверили обстановку в Республике Дагестан. Оказание услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) производится в обычном графике.

«Ситуация с вывозом отходов в Республике стабилизировалась, на сегодняшний день большая часть контейнерных площадок очищены, в некоторых местах ещё идёт зачистка и к 5 апреля региональный оператор войдет в штатный режим работы», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Трудности с вывозом отходов возникли в связи с профилактическими мероприятиями, начиная с 29 марта. Ситуацию сразу же взяли на контроль в федеральном центре. Специалисты РЭО проверили улицы города Махачкалы, особенно те адреса, по которым было больше всего жалоб со стороны граждан в социальных сетях.

На данный момент, навалы на контейнерных площадках ликвидированы, ситуация нормализуется, региональный оператор по вывозу ТКО стабилизировал график оказания услуги гражданам.

РЭО проводит мониторинг в СМИ и социальных сетях сообщений на предмет проблем, связанных с вывозом ТКО в регионах, и оперативно осуществляет анализ ситуации.