Экология 01 марта 2023, 17:58 РЭО провел вебинар по экономике замкнутого цикла для студентов РЭУ им. Плеханова

Читать 360tv в

ИТ-блок Российского экологического оператора принял участие в образовательной программе Российского экономического университета им. Плеханова. В рамках программы 22 марта представители РЭО провели для студентов вебинар «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России».

«Совместными усилиями мы готовим специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекаем ведущих ученых для исследований, поддерживаем педагогическое и научное сообщество, и, конечно, внедряем новые технологии, а также трудоустраиваем выпускников, получивших образование в области обращения с отходами», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Главной темой вебинара стали перспективные направления развития цифровых технологий отрасли твердых коммунальных отходов (ТКО). Были подробно разобраны вопросы, касающиеся электронной модели федеральной схемы, Электронной торговой площадки вторичных материальных ресурсов РЭО, прослеживаемости отходов за счет цифровых датчиков, 3D-моделирования полигонов на основе данных облетов БПЛА, оптической сортировки отходов и государственных информационных систем ФГИС УТКО и ЕФГИС УОИТ.

«Образовательный процесс — это один из важнейших вопросов экологического просвещения. ИТ в экологии — область, где выпускники разных специальностей могут найти себя и применить технологии из любой отрасли. БПЛА, большие данные, искусственный интеллект, автоматизация производства, компьютерное зрение — направления, где потребность в специалистах и новых идеях постоянно растет», — отметил заместитель генерального директора РЭО Алексей Буров.

Ранее РЭО в партнерстве с 3 вузами запустил образовательную программу «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы». Эксперты РЭО разработали ее совместно со специалистами Пермского политеха, Плехановского университета и Санкт-Петербургского политеха Петра Великого. Онлайн-курс РЭО станет первой на рынке образовательной программой, посвященной особенностям создания комплексных объектов обращения с отходами.