Экология 02 августа 2023, 10:26 РЭО провел мастер-класс по экологизации форумов для участников «Иволги» РЭО

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Российский экологический оператор и волонтеры-экологи «Делай!» провели экологизацию Молодежного образовательного форума Приволжского федерального округа iВолга («Иволга») в рамках экологизации форумов платформы Росмолодежь.События. Для участников провели серию экологичных мастер-классов, в том числе по экологизации собственных мероприятий, а также эстафету на сдачу экологического норматива.

«РЭО при поддержке „Делай!“ выступает сквозным экологическим партнером форумной линейки Федерального агентства по делам молодежи. В рамках экологизации мы рассказываем о том, как провести мероприятие экологично, уменьшить воздействие на окружающую среду, сократить количество отходов и оптимизировать логистику. Направление экопросвещения является неотъемлемой частью реформы отрасли обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла в нашей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В форуме, который прошел с 21 по 29 июля в Самарской области, приняли участие 2000 человек из 77 регионов страны. Для экологизации площадки организаторы установили пункты раздельного сбора отходов на территории проведения форума, отказались от использования шаров и конфетти на церемониях открытия и закрытия форума, чтобы сократить углеродный след форума.

Для экологического просвещения участников форума были организованы мастер-классы — серия занятий по росписи шопперов, шитью держателей для проводов из старых баннеров, созданию поделок из вторичного сырья и террариума в лампочке прошли от регионального отделения волонтеров-экологов «Делай!» Чувашской Республики.

«Поскольку ключевой сменой форума была организация событий, то для участников был подготовлен мастер-класс по экологизации их собственных мероприятий. По итогам участники мастер-класса „Экологическая трансформация: практические решения для событий и пространств“ составили список предложений по экологизации», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Следом прошла эстафета на сдачу экологического норматива ЭкоГТО: сразу шесть команд присоединились к небольшому квесту и проверили свои знания по нескольким темам: экономика замкнутого цикла, раздельный сбор отходов и переработка, альтернативные источники энергии и т. д.

Помимо этого на площадке действовала мастерская переработки, где каждый мог измельчить пластиковые крышечки на велошредере, а следом переплавить полученную пластиковую крошку в новый предмет. Участникам эстафеты ЭкоГТО были изготовлены памятные значки за сдачу эконорматива из крышечек, собранных на площадке форума.