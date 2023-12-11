Экология 11 декабря 2023, 11:48 РЭО проведет встречу с представителями бизнеса по вопросам закона о РОП РЭО

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Российский экологический оператор проведет встречу с участниками расширенной ответственности производителей (РОП) и ответит на все интересующие вопросы.

«До начала работы новой системы РОП осталось меньше месяца. Закон вступает в силу в начале следующего года. У участников отрасли есть уникальная возможность задать вопросы разработчикам закона и подзаконных актов, минуя услуги коммерческого консалтинга и посредников. Разработчики подробно расскажут о новой системе РОП и ответят на вопросы в прямом эфире», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для предметного обсуждения РЭО подготовил простую опросную форму, которую можно скачать по ссылке и направить на почту РЭО по адресу rusanov@reo.ru.

Встреча с представителями бизнеса по вопросам реализации закона о РОП состоится 13 декабря в 16:30 на площадке Минприроды России.