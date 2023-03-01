Экология 01 марта 2023, 14:58 РЭО проведет первый вебинар для участников маркетплейса вторсырья

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Российский экологический оператор проведет 2 марта первый вебинар для участников Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичного сырья. На нем расскажут о работе ЭТП и ее функционале, ответят на вопросы.

«Нам поступает множество вопросов по поводу работы ЭТП по купле-продаже вторсырья. И хотя на сайте проекта есть форма обратной связи, мы решили дополнительно провести вебинар. Возможность более прозрачного и четкого понимания всех возможностей и удобства площадки. Это первое такое мероприятие, но мы планируем проводить их на регулярной основе, ориентируясь на более точечные запросы пользователей площадки», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Во время вебинара представители ЭТП проведут детальный разбор выставления и корректировки лотов, расскажут, как происходит согласование победителя лотов, подписываются протоколы и договоры сделок при помощи ЭДО. Они также покажут функциональные возможности личного кабинета пользователя.

«По нашим оценкам, вебинар планируют посетить порядка 600 компаний, из которых утилизаторы — 30%, товаропроизводители и импортеры — 45%, региональные операторы и сортировщики — 15%, прочие компании — 10%», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Вебинар состоится 2 марта в 10:00. Для участия в вебинаре необходимо авторизоваться по ссылке.