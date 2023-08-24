Экология 24 августа 2023, 14:52 РЭО проведет образовательные вебинары для педагогов по теме ТКО

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Российский экологический оператор совместно с Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей (ФГБОУ ДО ФЦДО) организуют цикл онлайн-занятий с педагогами «ЭкоШкола». На вебинарах слушатели узнают об организации экологических активностей, возможностях экологизации пространства в детских садах и школах, учреждениях дополнительного образования.

«Серия образовательных вебинаров «ЭкоШкола», которая пройдет осенью, будет посвящена опыту внедрения раздельного сбора отходов и экологизации образовательного процесса. Своим опытом поделятся в том числе ведущие практики отрасли обращения с отходами — представители компаний «СИБУР», «Убиратор», а также участник Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла РЭО — Институт экологии НИУ ВШЭ. В рамках формирования экономики замкнутого цикла большое внимание необходимо уделять именно образовательному процессу — интеграции актуальных знаний в отрасли обращения с отходами и профориентации школьников. Экологические привычки необходимо прививать с самого раннего детства», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для участия в Образовательном цикле «ЭкоШкола» необходимо создать личный кабинет на официальном сайте проекта. В личном кабинете нужно подать заявку на участие в мероприятии цикла образовательных вебинаров «ЭкоШкола». Ссылки на вебинары будут высланы участнику после регистрации. После завершения всех занятий образовательного цикла все слушатели получат сертификаты.

Первый вебинар образовательного цикла для педагогов «ЭкоШкола» в рамках Всероссийского проекта «ЭкоХод» стартует уже 29 августа в 14:00. Участники узнают, как получить грант на развитие проекта по экологизации образовательного процесса, а также обсудят эффективные практики реализации проектов в области организации раздельного сбора отходов и формирования экопривычек в школьной среде. Результатом мероприятия станет создание сообщества экологически ответственных школ.

Также в августе пройдет вебинар «От «ЭкоАзбуки» и каникулярных смен к экокультуре общества». На нем педагогов познакомят с уникальным медиапроектом «ЭкоАзбука», реализованном по инициативе Минэкологии Челябинской области, в котором юные ведущие телевизионной программы простым языком рассказывают об экологической культуре и разумном потреблении. Кроме того, участники вебинара смогут познакомиться с успешными кейсами призеров «Зеленой премии» по экологизации социальных пространств.

В сентябре на вебинаре «От школьных проектов и раздельного сбора ТКО к экономике замкнутого цикла» участники познакомятся с опытом педагогов, участвующих в программе компании «СИБУР», внедряющей правильное обращение с ТКО, а также с принципами экономики замкнутого цикла, которые реализуются на одном из производств компании.

На октябрьском вебинаре «От зеленых классов к зеленым школам» слушатели получат возможность познакомиться с опытом члена Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла РЭО — Институтом экологии НИУ ВШЭ.

Заключительный вебинар «Раздельный сбор — от проекта до воплощения» пройдет в ноябре. На нем будут представлены успешные проекты в области организации раздельного сбора отходов в школе на примере проектов «Убиратора».

«Цикл образовательных вебинаров «ЭкоШкола» проводится с использованием материалов проекта «Зеленая школа», созданного при поддержке Российского экологического оператора. Принять в нем участие могут руководители, педагоги и методисты организаций дополнительного и общего образования, студенты вузов и ссузов», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.