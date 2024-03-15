Экология 15 марта 2024, 11:47 РЭО проведет мастер-классы для школьников в Третьяковке РЭО

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Российский экологический оператор организует мастер-классы для юных натуралистов на площадке Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» в Третьяковке.

«Экопросветительская работа среди самых юных граждан имеет большое значение в реформе отрасли обращения с отходами и формировании экономики замкнутого цикла, главными целями которых являются снижение образования отходов на полигонах. Мы рады поучаствовать в фестивале и поделиться своими знаниями с его участниками», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На фестивале для детей пройдут мастер-классы, лекции, игры, экскурсии и квесты. Взрослые смогут принять участие в научно-популярных лекциях и дискуссиях, встретиться с известными фотографами, путешественниками и кинорежиссерами, послушать музыку и освоить азы фототворчества.

«В День юного натуралиста, 15 марта, РЭО и РДДМ „Движения Первых“ приготовили мастер-классы, на которых смогут поразгадывать тайны природы, узнать, как на нее воздействует человек, что может сделать каждый для сохранения биоразнообразия. Также мы затронем вопросы переработки отходов», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

На площадке также пройдет обсуждение направлений деятельности юннатских кружков в школе

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» проходит с 6 марта по 7 апреля в Москве, в залах Союза художников России «Новой Третьяковки» на Крымском Валу.