РЭО проведет конкурс сочинений для подростков в рамках «ПМЭФ.Юниор»

Российский экологический оператор проведет конкурс сочинений «Зеленая школа РЭО» в рамках «ПМЭФ.Юниор» с 26 мая по 6 июня. Проект реализуется Фондом «Контент» в рамках дискуссионно-коммуникационной платформы «Точка Юниор» при поддержке Фонда Росконгресс и негосударственного института развития «Иннопрактика».

«РЭО стал организатором открытого конкурса сочинений среди участников юношеской секции „ПМЭФ. Юниор“. Ребята должны будут посвятить свою работу одной из тем, связанных с вопросами экологического развития России: бережное отношение к природным процессам и природопользованию; мир экологического добровольчества; осознанное потребление и полезные экопривычки. Отбор будет проходить в двух номинациях „Проблема требует решения“ и „Действуем“. Победителей наградят на площадке Петербургского международного экономического форума», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Конкурс проводится в рамках форума «ПМЭФ.Юниор» с целью формирования экологической культуры и осознанного потребления, навыков в обращении с отходами у школьников, экологического сознания, ответственного отношения к окружающей среде, воспитания экологически грамотного поведения школьников, приобщения школьников к решению экологических проблем.

«„ПМЭФ.Юниор“ предоставляет талантливым подросткам уникальную возможность принять участие в ведущем международном деловом событии. Одними из ключевых треков деловой программы мероприятия является экология и устойчивое развитие, и подобные конкурсные инициативы, проводимые РЭО, позволят эффективнее популяризировать ответственное отношение к окружающей среде у подрастающего поколения», — отметил директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Цель участников — своей конкурсной работой, используя выбранный жанр сочинения, в увлекательной форме побудить сверстников к участию в социально-значимых событиях экологической повестки России, региона и малой Родины; популяризировать экологический образ жизни среди школьников; внести предложение по охране окружающей среды или путей решения экологических проблем; поделиться личным опытом участия в экологических акциях по популяризация раздельного сбора ТКО, рассказать о личных полезных и выгодных экопривычках на тему правильного обращения с отходами.

Участники сами выбирают тематическое направление, жанр и название работы. Конкурсное сочинение может быть представлено в прозе в жанре рассказа, притчи, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии, путевых заметок. Рабочим языком конкурса является русский.Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.

Конкурс проводится дистанционно в один этап: с 26 мая по 6 июня 2022 года включительно (до 24:00 мск) с соответствии с возрастными группами 14−16 лет и 17−18 лет. Победители конкурса будут награждены Дипломами и памятными призами.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные сочинения направляются на адрес электронной почты school@reo.ru.