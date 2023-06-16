Экология 16 июня 2023, 15:45 РЭО проведет аудит системы обращения с отходами в Мьянме

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра, министром планирования и финансов Республики Союз Мьянма У Вин Шейном. Диалог состоялся на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Встреча на таком уровне проходит с коллегами из Мьянмы впервые, и мы рады наладить диалог с Республикой по вопросам реализации принципов экономики замкнутого цикла. На встрече договорились организовать визит делегации РЭО в Мьянму для аудита системы обращения с отходами в стране. Господин вице-премьер выразил желание тесного сотрудничества с Россией», — отметил Денис Буцаев.

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На встрече также обсуждались возможности применения российских технологий по обращению с отходами в Республике Союз Мьянма, были достигнуты договоренности по обмену детальной информацией на уровне специалистов.

Во встрече принял участие председатель Делового совета Россия-АСЕАН Иван Поляков.