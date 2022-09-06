РЭО проконсультирует Почту России на тему утилизации отходов | 360°

Экология 06 сентября 2022, 10:00 (обновлено: 06 сентября 2022, 14:47) Поделиться Telegram

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Viber РЭО проконсультирует Почту России на тему утилизации отходов

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Российский экологический оператор (РЭО) поделится с Почтой России экспертизой в организации ответственного производства и потребления, а также утилизации отходов. Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев и директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина.

«Российский экологический оператор оказывает целый ряд различных мер поддержки зеленым проектам и компаниям, чья деятельность направлена на устойчивое развитие. К таким мерам поддержки относится консультационная помощь, а также помощь в организации мероприятий по популяризации раздельного сбора отходов и по переработке полезных фракций. Почта России — одна из крупнейших компаний, и естественно, что ее деятельность связана с образованием большого количества отходов, в первую очередь бумажных. Бумага отлично перерабатывается во вторсырье. Упаковка, картонные коробки, пузырчатая пленка могут стать сырьём, например, для лотков для фруктов, туалетной бумаги или блокнотов. РЭО со своей стороны готов проконсультировать Почту России по всем вопросам, связанным с переработкой. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с компанией, чьими услугами пользуются миллионы россиян, и на достижение целей по формированию циклической экономики в нашей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Совместная работа партнеров будет направлена на разработку совместных программ в области экологии. РЭО будет консультировать Почту, в частности по проведению акций по раздельному сбору отходов для последующей переработки. Эти мероприятия станут частью национального проекта «Экология».

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«Забота об окружающей среде — это один из приоритетов Почты, который мы включили в свою стратегию развития. Мы стремимся использовать перерабатываемые материалы и многооборотную тару для отправлений, а также продвигаем идею ответственного потребления среди сотрудников. Благодаря экспертной поддержке РЭО мы сможем запустить экологические проекты и для клиентов компании», — прокомментировал генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Ранее Денис Буцаев объявил о масштабной акции по сбору макулатуры «Миллион Родине», которая пройдет с 15 сентября по 15 ноября. Участниками проекта станут вузы, ссузы, школы, детские сады, отделения домов молодежи в муниципалитетах России, предприниматели. Каждый желающий сможет сдать макулатуру в организации, собирающие вторсырье у населения. В рамках акции РЭО также проведет с волонтерами-экологами «Делай!» экопросветительские мероприятия и экскурсии на перерабатывающие предприятия в разных регионах страны. Подробностина сайте.

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