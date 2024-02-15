Экология 15 февраля 2024, 09:42 РЭО: производители с 2025 года начнут отчитываться об использовании вторсырья РЭО

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Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Минпромторгом России разработал форму для учета вторичного сырья. Это отчет с информацией о его образовании, использовании и поставках. Таким образом юридические лица, которые производят вторсырье и (или) промышленную продукцию с использованием вторсырья, будут передавать данные в Минпромторг России. Ежегодно с 1-го по 25-е число следующего после отчетного периода.

Форму разработали в рамках реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Программу утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко в ноябре 2022 года.

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«С Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом мы разработали четыре отраслевые программы. К 2030 году доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов в отраслях экономики составит: не менее 40% — в строительстве, не менее 34% — в промышленности и не менее 50% — в сельском хозяйстве. Поэтому сейчас создается система государственного статистического наблюдения за образованием вторсырья, которая с 2025 года будет работать по всей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В настоящее время РЭО и Минпромторг России готовят перечень конкретных видов продукции и материалов, чтобы упростить процедуру учета вторичного сырья и в целом сформировать систему государственного статистического наблюдения за образованием вторичного сырья.

Перечень формируется в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), который в декабре прошлого года утвердил Росстандарт. В результате процедура заполнения формы для юрлиц станет проще.

«Росстат утвердил форму федерального статистического наблюдения. Ее внедрение в практику работы позволит нашей отрасли обращения с отходами формировать актуальную статистику востребованности вторичного сырья при производстве продукции и материалов. Таким образом мы сможем получать актуальную картину объемов использования вторичного сырья в стране», — сказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.