Экология 27 марта 2023, 12:13 РЭО: профицит производства картона составит 1 млн тонн

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Этого хватит для замещения всех полиэтиленовых пакетов для фасовки продуктов в магазинах России на перерабатываемую упаковку

Существующие в России мощности по переработке макулатуры смогут обеспечить переход сферы обслуживания на одноразовую бумажную упаковку и тару. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса. Президент РФ дал поручение увеличить долю использования бумажных тары, упаковки, посуды для отказа от пластиковых изделий.

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«Сфере обслуживания предстоит перейти на более экологичную упаковку, соответствующее поручение дал Президент РФ. Подобные предложения РЭО отражены в перечне товаров и упаковки, который представлялся в Минпромторг России для дальнейшего использования при введении ограничений в отношении невостребованных переработчиками материалов. Справятся ли существующие мощности с переходом? По данным утилизаторов, профицитный объем по картону к концу 2023 года составит 1 млн тонн, что включает гофрокартон, микрогофрокартон. Если мы возьмем, к примеру, фасовочные пакеты для овощей, фруктов, хлеба, колбасы, то этого миллиона хватит для замещения полиэтиленовых пакетов. Сфера переработки бумаги и картона наиболее полно отражает принципы, по которым работает экономика замкнутого цикла», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Упаковка из пластика достаточно часто используется для сохранения товарного вида и обеспечения безопасности продовольственных и хозяйственных товаров, но ее разновидностей стало в разы больше благодаря маркетингу. Самыми востребованными видами упаковки для утилизаторов является упаковка из ПЭТ, полиэтилена, полипропилена. Если бы вся без исключения пластиковая упаковка состояла из этих мономатериалов и была стандартизированной, то проблем с выделением из общего потока отходов и передачей на дальнейшую утилизацию не возникало. Сегодня у нас существует множество комбинированных пластиковых материалов, используемых при изготовлении упаковки. Часть упаковки производится с использованием компонентов, которые ухудшают свойства вторичного сырья при ее переработке. Такая ситуация вынуждает искать альтернативные решения», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

«Если ситуация с экспортом будет осложняться, и Россия до конца года экспортирует 600 тысяч тонн картон, то останется 1 млн тонн излишка. Для сравнения, в 2021 году Россия экспортировала 1,257 млн тонн картона. Если спроса не будет и законодательно такой переход не простимулируют, то данный вид товара не будет использован», — добавил первый заместитель генерального директора Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев.

Президент РФ утвердил перечень поручений, касаемых развития лесопромышленного комплекса России. Одним из поручений стало увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий.