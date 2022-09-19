РЭО профинансирует заводы Марий Эл с ежегодной мощностью обработки в 120 тысяч тонн мусора | 360°

Экология 19 сентября 2022, 12:30 Поделиться Telegram

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Viber РЭО профинансирует заводы Марий Эл с ежегодной мощностью обработки в 120 тысяч тонн мусора

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Их стоимость оценивается в 1,4 млрд рублей

Два мусоросортировочных комплекса за 1,4 млрд рублей появятся в Марий Эл в районе Йошкар-Олы и поселка Сернур. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и врио Главы Республики Юрий Зайцев обсудили вопросы финансирования объектов. До 95% от суммы может предоставить РЭО в рамках мер поддержки.

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«Обсудили вопросы сотрудничества в сфере обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Два мусоросортировочных комплекса планируется создать в Йошкар-Оле и поселке Сернур. Их мощность обработки составит 100 и 20 тысяч тонн в год соответственно, утилизации — 10 и 2 тысячи тонн. При реализации проектов доля сортировки ТКО составит более 75%. Сроки реализации данных мероприятий — 2024–2026 годы. Строительство данных объектов направлено на формирование комплексной системы обращения с ТКО и достижение показателей нацпроекта „Экология“ в части обеспечения 100% их сортировки и снижения объема, направляемого на полигоны, в два раза», — отметил Денис Буцаев.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы определения параметров финансирования создания данных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Строительство указанных объектов планирует осуществляться в рамках концессионных соглашений. Общая сумма инвестиций оценивается в 1,4 млрд рублей. Российский экологический оператор готов предоставить финансирование в размере до 95% от стоимости объектов в рамках мер поддержки. Однако мы допускаем, что у проектов могут быть дополнительный источник финансирования - предоставление капитального гранта», — сказал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.

Врио Главы Марий Эл Юрий Зайцев отметил, что региональные власти уделяют большое внимание реализации нацпроекта «Экология», на территории республики создается современная инфраструктура мусоропереработки.

В ходе встречи также был рассмотрен ряд других вопросов, связанных с отраслью.

В Марий Эл до конца года будет закуплено 450 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Всего с начала реформы контейнерный парк республики увеличился с 12 тысяч контейнеров до 16 тысяч, обновляется коммунальная техника.

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