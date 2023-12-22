Экология 22 декабря 2023, 14:32 РЭО профинансирует строительство мусоросортировочного комплекса в Чувашии РЭО

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Три мусоросортировочных комплекса построят в Чувашии, один из них профинансирует Российский экологический оператор. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев провел совещание по ВКС с главой Чувашии Олегом Николаевым и обсудил детали проектов.

«К строительству на территории Чувашии планируется три мусоросортировочных комплекса, все три проекта будут реализованы на основе концессий. РЭО готов профинансировать объект в Канашском округе. Соглашение об этом может быть заключено в марте 2024 года. На данный момент рассмотрены условия предоставления средств на строительство МСК», — сообщил Денис Буцаев.

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Комплексы позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду, увеличить объем отходов, поступающих на повторное использование.

Корпоративное решение будет принято в феврале–марте 2024 года. Финансирование может быть осуществлено в июне–июле 2024 года.