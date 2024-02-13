Экология 13 февраля 2024, 17:53 РЭО профинансирует на 7 млрд рублей комплексные объекты ТКО в Красноярском крае РЭО

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Три предприятия по обращению с отходами общей мощностью обработки 277 тысяч тонн в год появятся в Красноярском крае в рамках государственно-частного партнерства. Российский экологический оператор планирует предоставить потенциальному инвестору льготный займ в размере около 7 млрд рублей.

«На территории Красноярского края планируется строительство новых объектов общей мощностью обработки в размере 277 тысяч тонн в год. Создание предприятий позволит сократить количество отходов, направляемых на захоронение в регионе, в 2 раза. Все проекты планируется реализовать на основе концессионных соглашений, то есть государственно-частного партнерства», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев по итогам ВКС с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

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Общая мощность обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) на «КПО Ермаковское и Минусинск», «КПО Норильск» и «КПО Назарово» составит 277 тысяч тонн. На объектах будет предусмотрена и утилизация.

Для каждого предприятия со стороны РЭО предусмотрена финансовая поддержка в зависимости от стоимости инвестпроекта.

«Расчетная стоимость объектов составляет 8,3 млрд рублей. РЭО может предоставить инвестору средства на строительство в виде льготного займа. Объем этих средств, полученных от размещения облигационного выпуска, составит около 7 млрд рублей», — сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Регион уже приступил к рассмотрению частной концессионной инициативы, есть потенциальный инвестор, заключение концессии планируется в июне 2024.