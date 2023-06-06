Экология 06 июня 2023, 09:29 РЭО профинансирует на 4,4 млрд рублей мусороперерабатывающий завод в Петербурге

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Российский экологический оператор профинансирует на 4,4 млрд рублей объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Санкт-Петербурге КПО «Волхонка». Денежные средства будут получены от размещения ценных бумаг РЭО. Соглашение по займам было подписано между РЭО и Невским экологическим оператором.

«Комплексный объект по переработке отходов „Волхонка“ строится в два этапа. Первый уже завершен — построен объект мощностью обработки 200 тысяч тонн и утилизации 38,7. РЭО вложит в него 881,2 млн рублей. На втором этапе будет создана еще одна сортировочная линия на 400 тысяч тонн в год и объект утилизации на 78,12 тысяч тонн. Здесь РЭО вложит 3,545 млн рублей. Всего — 4,4 млрд рублей. Для этого подписали с НЭО соответствующие соглашения по займам. Комплекс „Волхонка“ позволит приблизить Санкт-Петербург к показателям по 100% обработке отходов и снижению захоронения отходов в два раза», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Для финансирования проекта РЭО разместит целевые облигационные выпуски на сумму 4,4 млрд рублей. Ставка купонной доходности — ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 3,0%», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Проект реализует Невский экологический оператор.