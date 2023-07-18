Экология 18 июля 2023, 19:31 Комплексный объект по обращению с ТКО на 300 тысяч тонн построят в Оренбургской области РЭО

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Российский экологический оператор вложит 3,89 млрд рублей в строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Оренбургской области. Соглашение о сотрудничестве 18 июля подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор Денис Паслер.

«В Оренбургской области будет построен комплексный объект общей мощностью 300 тысяч тонн в год. Мощность утилизации на нем составит 129,4 тысячи тонн в год. Дорожная карта предусматривает реализацию проекта через механизм инвестиционного соглашения. РЭО готов оказать финансирование в объеме до 90% от стоимости проекта за счет средств, полученных от выпуска облигаций публично-правовой компании. Сумма может составить 3,89 млрд рублей. В настоящее время осуществляется проектирование объекта. Хочу отметить также слаженную работу команды губернатора по подготовке к реализации проекта», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Общая сумма инвестиций оценивается в 4,331 млрд рублей. КПО расположится в Центральной зоне Оренбургской области и будет построен до конца 2024 года.

«Региону необходим этот завод. Новый современный технологичный комплекс будет принимать минимум 300 тысяч тонн отходов в год, поступающих из Оренбурга и ближайших районов, и перерабатывать больше половины всего мусора в регионе. Таким образом значительно сократим нагрузку на мусорные полигоны и увеличим объемы вторичного использования сырья», — отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Создание объекта позволит региону практически полностью достичь показателей нацпроекта на 2030 год по обработке 100% ТКО и сокращению захоронения отходов на полигонах до 50%.