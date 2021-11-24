РЭО профинансирует мусоросортировочный комплекс под Самарой на 270 млн рублей

Российский экологический оператор и компания «ЭкоРесурсПоволжье» подписали соглашение, по которому РЭО вложит 270 миллионов рублей в объект обработки твердых коммунальных отходов в Самарской области. Форма финансирования — выкуп облигационного займа.

«23 ноября был подписан договор купли-продажи облигаций с инвестором „ЭкоРесурсПоволжье“, на 1 декабря назначено размещение облигаций. На втором этапе проекта запланировано строительство объекта утилизации ТКО. Общий размер инвестиций в проект составит почти 1,6 миллиарда рублей», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Наблюдательный совет 7 октября одобрил для компании финансирование первого этапа проекта по созданию современного экотехнопарка в Самарской области. РЭО вложит 270 миллионов рублей в модернизацию объекта обработки мощностью 300 тысяч тонн ТКО в год. Общая стоимость проекта на данном этапе составит 945 миллионов рублей.

На втором этапе будет построен объект утилизации отходов, его стоимость составит 644 миллиона рублей. Всего в проект вложат 1,59 миллиарда рублей. Он сможет принимать отходы из нескольких муниципалитетов, включая город Тольятти. На комплексе будут работать современные автоматизированные линии сортировки ТКО.

По информации РЭО, доля обработки вырастет на 60% до 497 тысяч тонн ТКО в год после введения объекта до конца 2022 года. В итоге обработка в регионе составит 37% к 2023 году.