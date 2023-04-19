Экология 19 апреля 2023, 17:02 РЭО профинансирует до 95% стоимости инвестпроектов за счет облигаций

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В Российском экологическом операторе рассказали о мерах поддержки отрасли по обращению с отходами. Одной из них является финансирование за счет облигаций.

«Со стороны РЭО возможно финансирование до 95% от стоимости проекта за счёт облигаций, в том числе зелёных, которые выпускает РЭО. Субсидирование ключевой ставки Банка России составляет 90%. Это позволяет финансировать концессионные проекты в регионах России по ставке менее 5% годовых», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Правительство одобрило РЭО выпуск зеленых облигаций. Центробанк зарегистрировал программу облигаций в 100 миллиардов рублей до конца 2024 года. РЭО может привлечь с рынка 100 миллиардов и выдать их под ключевую ставку с ценой около 4-5% годовых. На эти средства планируется строить новые объекты обращения с твердыми коммунальными отходами.