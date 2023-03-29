Экология 29 марта 2023, 17:19 РЭО профинансирует 90 млрд рублей на 24 проекта в 2023 году

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Российский экологический оператор составил пул из 24 проектов на сумму 90 млрд рублей, среди которых будут построены очистные сооружения твердых бытовых отходов (ТБО). Ход реформы обращения с ТКО обсудили на форуме «Экологическая повестка перед лицом новых вызовов». Союз деловых людей и предпринимателей России провел «Экологический форум» в рамках «Недели российского бизнеса».

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«РЭО сформировал пул проектов для финансирования в 2023 году. В реализации 24 проекта, из них 14 концессий. Поддерживает регион документацией и готов профинансировать до 95% стоимости за счет государственных облигаций. оценивается в 90 млрд руб. В рамках проекта будут созданы мощности по переработке 7,1 млн т в год и мощности по размещению 1,9 млн т в год. К 2030 г. потребуется строительство большого количества объектов и будет оказана помощь», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Также важно создать условия и возможности для граждан по раздельному сбору мусора и найти возможности для финансового содействия раздельному сбору мусора.