Экология 13 марта 2023, 14:30 РЭО профинансирует 24 проекта на 90 млрд рублей в 2023 году

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Пул из 24 проектов на 90 млрд рублей, в рамках которых будут построены объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сформирован Российским экологическим оператором.

Ход реформы обращения с ТКО обсудили на форуме «Экологическая повестка в условиях новых вызовов». Российский союз промышленников и предпринимателей провел «Экологический форум» в рамках «Неделей российского бизнеса».

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«РЭО сформирован пул проектов к финансированию в 2023 году. К реализации планируется 24 проекта, из которых 14 — это концессии. Механизм концессионных соглашений зарекомендовал себя, мы помогаем регионам с документацией и готовы финансировать до 95% от стоимости через облигации. Объем инвестиций оценивается в 90 млрд рублей. В рамках проектов будут создаваться мощности по обработке — 7,1 млн тонн в год, по утилизации — 1,9 млн тонн в год. До 2030 года нам необходимо достичь 50-процентной утилизации ТКО, и для этого понадобится строительство большого количества объектов, поддержка со стороны государства будет обеспечена», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин отметил в своем выступлении на круглом столе РСПП необходимость более активного вовлечения бизнеса в создание экономики замкнутого цикла.

«Мы сможем достичь целей реформы только при условии, что вторичная продукция, отобранная из отходов, будет находить своих потребителей, а для этого нужно чтобы бизнес активнее использовал в качестве сырья именно вторичные ресурсы. Для этого нужна не добрая воля предпринимателей, а четкие требования со стороны государства», — сказал Макрушин.

Также важно создать для граждан условия и возможности для раздельного сбора отходов, найти возможность стимулировать разделение отходов финансово.

«Реформа будет работать только тогда, когда каждый человек у себя на кухне будет сортировать отходы», — отметил специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.