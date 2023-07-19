Экология 19 июля 2023, 14:32 РЭО профинансировал объекты обращения с ТКО на 26,4 млрд рублей в 2023 году

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Российский экологический оператор профинансировал за полгода восемь проектов по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на общую сумму 26,4 млрд рублей. Общая мощность объектов составляет 4,45 млн тонн в год.

«По итогам первого полугодия 2023 года РЭО вложил 26,4 млрд рублей в восемь проектов по созданию объектов обращения с ТКО. Эти средства получены за счет выпуска облигаций РЭО. Общая мощность объектов составляет 4,45 млн тонн в год. „Их создание позволит регионам прийти к достижению показателей нацпроекта „Экология“ по 100% обработке ТКО и снижению захоронения отходов в два раза», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Всего до конца 2024 года будет построено семь новых объектов мощностью 2,94 млн тонн в Тульской, Ленинградской, Московской областях и Санкт-Петербурге. Еще 11,3 млрд рублей направлены на поддержку и модернизацию действующих объектов группы компаний „Ситиматик“ общей мощностью 1,5 млн тонн в год», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Общий объем инвестиций в проекты, которые РЭО профинансировал в первом полугодии 2023 года, составил 46,455 млрд рублей.