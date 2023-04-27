Экология 27 апреля 2023, 15:31 РЭО профинансировал 3 комплекса по переработке отходов на 6,1 млрд рублей в Подмосковье

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Их мощность составит 2,85 млн тонн в год.

Российский экологический оператор закрыл сделку по финансированию создания трех комплексов по переработке отходов в Московской области на 6,1 млрд рублей.

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«РЭО оказывает софинансирование проектам в Подмосковье в форме предоставления льготных займов из средств облигационных выпусков РЭО. Средства в размере 6,1 млрд рублей выделены на строительство вторых очередей комплексов КПО „Юг“, КПО „Север“, КПО „Дон“. Облигационные выпуски в полном объеме выкуплены по закрытой подписке ПАО Сбербанк», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Проект предполагает строительство дополнительных мощностей по сортировке — по 600 тысяч тонн, из них только на утилизацию (компостирование) будет направлено до 200 тысяч тонн на каждом объекте. После введения новых мощностей, а также с учетом первых очередей, три комплекса будут обрабатывать 2,85 млн тонн отходов в год.

Проекты реализует группа компаний «РТ-Инвест». Совокупная мощность всех комплексов компании в Подмосковье составит 3,3 млн тонн отходов в год.