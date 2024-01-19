Экология 19 января 2024, 14:20 РЭО продлил прием заявок на конкурс «Зеленый квадрат» РЭО

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Российский экологический оператор продлил прием заявок на международный конкурс арт-объектов «Зеленый квадрат» до 26 января включительно.

«Мы видим большой отклик на наш новый конкурс „Зеленый квадрат“, направленный на популяризацию экологического мышления и в целом принципов экономики замкнутого цикла. Чтобы больше авторов успели подготовиться, мы объявляем о продлении сроков для приема заявок на конкурс до 26 января 2024 года», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Конкурс «Зеленый квадрат» организован РЭО при партнерстве арт-кластера «Таврида», Всероссийского музея декоративного искусства, а также Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

«Чтобы стать участником конкурса, нужно прислать эскизы или фотографии готовых арт-объектов на тему экологии. Большим бонусом будет использование вторсырья», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Победители смогут участвовать в очной образовательной программе Академии творческих индустрий «Меганом», выставке арт-объектов в рамках ВФМ, мероприятиях РЭО, в выставках на крупных форумах.

Подать заявку для участия и ознакомиться с условиями можно на сайте конкурса.