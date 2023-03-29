Экология 29 марта 2023, 16:16 РЭО призывает россиян не выбрасывать одежду в мусорное ведро

Читать 360tv в

Российский экологический оператор призвали перерабатывать текстильные отходы, а не выбрасывать их в мусорные баки. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко призвала людей не покупать джинсы каждый сезон, указав, что при производстве одежды тратится большое количество воды.

Реклама

«Мы уже говорили об исследовании, которое показало, что 78% текстильных отходов, направляемых на переработку, подлежит вторичной переработке. Официально в России используется менее 20 тыс. текстиля в России.Мы создаем дорожную карту государственных мер по поддержке окружающей среды, но каждый уже вносит свой вклад в защиту окружающей среды.Одежду нужно носить как можно дольше.Я покупаю одни и те же джинсы каждый сезон.Это не надо, по прошествии времени не обязательно сажать в общий бак, для обработки лучше сдать, например, в экопойнт.Проводится регулярно по стране операторами музея, а те, что хорошо сохранились, можно передать в благотворительные центры», — рассказал исполнительный директор РЭО Денис Буцаев.

В настоящее время в России насчитывается 15 предприятий, перерабатывающих текстильные отходы, согласно инвентаризации, проведенной РЭО для создания реестра легальных переработчиков. Его мощность составляет около 28 000 тонн в год. При этом по итогам 2021 года в Единую федеральную государственную информационную систему (ФГИС ОИТ) по учету отходов от использования товаров поступил закон об утилизации примерно 20 000 тонн текстильных отходов. РЭО приступила к проверке как имеющихся мощностей, так и самого акта входа в систему.

«В рамках дорожной карты будет реализован ряд мер, направленных на развитие инфраструктуры сбора текстильных отходов. Поддержка в этом направлении в первую очередь будет оказана действующим игрокам рынка. РЭО будет уделять приоритетное внимание финансированию инвестиционных проектов по строительству предприятий по переработке текстильных отходов», — рассказал Георгий Петришин, директор по нормотворчеству и корпоративным отношениям.

В России 59 регионов с общим количеством пунктов приема отходов одновременно 705 видов, включая экопункты.