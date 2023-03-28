Экология 28 марта 2023, 12:37 РЭО призывает россиян «не разводить Париж» во дворах

Читать 360tv в

Российский экологический оператор, контролирующий реформу в сфере обращения с отходами, призывает людей сообщать о скопившихся во дворах отходах через систему радаров РЭО, которая уже несколько дней помогает справиться с проблемой твердых коммунальных отходов (ТКО). В Париже за последние 22 дня на улицах скопилось более 7500 тонн мусора, который не вывозится бастующими коммунальными службами, что вынуждает людей прибегать к услугам частных компаний.

Реклама

«Париж завален мусором; уже 22 дня коммунальщики не убирают его. В городе уже скопилось более 10 000 тонн коммунальных отходов. В некоторых районах высота мусорных куч достигает двух метров, и жители города вынуждены обращаться в клининговые компании и платить им за то, чтобы их мусор убирали люди, которые не должны этим заниматься. Люди буквально тонут в грязи и болезнях. Это один из крупнейших мусорных коллапсов, произошедших в Европе за последние годы. Хотя обычно такие ужасающие картины можно увидеть в густонаселенных районах развивающихся стран. Мы призываем россиян не устраивать пари, даже на своем собственном заднем дворе. Если вы увидели кучу на контейнерной площадке или несанкционированной свалке, немедленно свяжитесь с компанией „РЭО Радар“, так как Денис Буцаев, генеральный директор компании „РЭО“, утверждает, что „среднее время от обращения в нашу службу до вывоза мусора составляет от трех до семи дней, в зависимости от проблемы“. Он заявляет. Согласно СанПиН 2.1.3684-21, период временного накопления несортированных ТБО определяется среднесуточной температурой наружного воздуха за трехдневный период: выше плюс 5°С — в течение одних суток; ниже плюс 4°С — в течение трех суток. Несоблюдение этих норм может привести к распространению инфекционных заболеваний и угрожать здоровью населения. После обращения в „REO Radar“ проблема будет решена местным оператором или муниципалитетом в течение недели в случае со свалками и в течение трех-четырех дней в случае несоблюдения графика вывоза отходов. „РЭО Радар“ — это служба, созданная российскими природоохранными операторами для сбора жалоб и сообщений по таким категориям, как несанкционированная свалка, нарушение правил сбора отходов, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, незаконная свалка, нарушение правил захоронения отходов, неприятные запахи и отсутствие контейнера для раздельного сбора отходов. Вы можете сообщить о проблемах утилизации отходов, позвонив по телефонуhttps://radar.reo.ru/ 8 (800) 551-31-20. Сообщения передаются местным предприятиям или муниципалитетам в данном районе; с момента запуска REO Radar эта служба решила десятки тысяч проблем, связанных с отходами.