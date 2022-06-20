РЭО призвал выпускников школ отказаться от запуска воздушных шариков

Российский экологический оператор призывает одиннадцатиклассников отказаться от запуска воздушных шариков на выпускных балах, которые состоятся уже на этой неделе. Воздушные шары наносят непоправимый вред окружающей среде.

«Есть такая традиция среди выпускников — запускать в небо воздушные шары. Но представьте: если каждый одиннадцатиклассник запустит в воздух хотя бы один шарик, в окружающую среду попадут более 2 тысяч килограммов неперерабатываемого пластика и латекса, из которых состоят шарики. Меж тем, эти вещества разлагаются более четырёх лет. Естественно, шарики падают в водоёмы, на землю. То есть всё это время вредят окружающей среде. Поэтому мы, конечно, против такой традиции», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

В лучшем случае остатки шариков отправятся на полигон, где будут разлагаться от четырёх до ста лет.

К слову, многие считают биоразлагаемыми латексные шары. Однако они не являются экологичными, так как тоже содержат пластик. Фольгированные воздушные шарики разлагаются около 200 лет.

Из-за ярких цветов воздушные шарики часто становятся «едой» животных и птиц. Это приводит к блокировке пищеводов, а в некоторых случаях и гибели животного.

Также воздушные шары легко наматываются на высоковольтные провода и провоцируют замыкание. Из-за замыкания один маленький шарик может вызвать лесной пожар.

По этой же причине опасен и аналог воздушных шаров — небесный фонарик. В июне 2013 года в заповеднике «Столбы» в Красноярске из-за запущенных небесных фонариков выгорело почти 3,5 гектара леса.