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    15 апреля 2022, 11:00

    РЭО призвал туристические регионы активизировать работу по развитию системы обращения с ТКО

    Редакция сайта 360

    Накануне старта туристического сезона Российский экологический оператор обратился к популярным среди путешественников регионам активизировать работу по обращению с твердыми коммунальными отходами, чтобы не допустить мусорного коллапса. Глава РЭО Денис Буцаев также призвал туристов убирать за собой мусор во время отдыха.

    РЭО призвал туристические регионы активизировать работу по развитию системы обращения с ТКО

    «В скором времени начнется туристический сезон, и большая нагрузка ляжет на коммунальные службы, занимающиеся вывозом отходов в курортных городах. По данным АТОР, в 2021 году ведущие туристические регионы России приняли около 58 миллионов путешественников. Очевидно, что нагрузка существенная. В связи с этим РЭО призывает субъекты активизировать службы по вывозу ТКО на время высокого сезона, а туристов убирать за собой и по возможности сортировать отходы.Также рекомендуем регионам ускорить работу по согласованию всех необходимых документов в рамках реализации инфраструктурных инвестпроектов», — сказал Денис Буцаев.

    В РЭО также предлагают определить дополнительные места накопления отходов ТКО вблизи массовых скоплений туристов и усилить контроль за порядком накопления отходов, в том числе раздельного, в местах отдыха туристов.

    Проведение волонтерских мероприятий по раздельному сбору и организация субботников по сбору ТКО также могла бы способствовать снижению нагрузки на коммунальные службы по вывозу отходов. С 2022 года РЭО начал активную работу с волонтерами по всей России и уже запланировал три масштабные акции на Байкале, указали в РЭО.

    По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), за девять месяцев прошлого года, 14,5 миллиона туристов побывали в Краснодарском крае, 10,2 миллиона — в Подмосковье, 8,3 миллиона — в Крыму, 3 миллиона — в Санкт-Петербурге, 2,7 миллиона — в Татарстане, 1,1 миллиона — в Иркутской области и 1 миллион — в Екатеринбурге.

    За восемь месяцев в Ставрополье побывало 0,8 миллиона туристов, в Калининграде — 1,3 миллиона, за шесть месяцев Республику Алтай посетили 1,1 миллиона человек.