РЭО призвал туристические регионы активизировать работу по развитию системы обращения с ТКО

Накануне старта туристического сезона Российский экологический оператор обратился к популярным среди путешественников регионам активизировать работу по обращению с твердыми коммунальными отходами, чтобы не допустить мусорного коллапса. Глава РЭО Денис Буцаев также призвал туристов убирать за собой мусор во время отдыха.

«В скором времени начнется туристический сезон, и большая нагрузка ляжет на коммунальные службы, занимающиеся вывозом отходов в курортных городах. По данным АТОР, в 2021 году ведущие туристические регионы России приняли около 58 миллионов путешественников. Очевидно, что нагрузка существенная. В связи с этим РЭО призывает субъекты активизировать службы по вывозу ТКО на время высокого сезона, а туристов убирать за собой и по возможности сортировать отходы.Также рекомендуем регионам ускорить работу по согласованию всех необходимых документов в рамках реализации инфраструктурных инвестпроектов», — сказал Денис Буцаев.

В РЭО также предлагают определить дополнительные места накопления отходов ТКО вблизи массовых скоплений туристов и усилить контроль за порядком накопления отходов, в том числе раздельного, в местах отдыха туристов.

Проведение волонтерских мероприятий по раздельному сбору и организация субботников по сбору ТКО также могла бы способствовать снижению нагрузки на коммунальные службы по вывозу отходов. С 2022 года РЭО начал активную работу с волонтерами по всей России и уже запланировал три масштабные акции на Байкале, указали в РЭО.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), за девять месяцев прошлого года, 14,5 миллиона туристов побывали в Краснодарском крае, 10,2 миллиона — в Подмосковье, 8,3 миллиона — в Крыму, 3 миллиона — в Санкт-Петербурге, 2,7 миллиона — в Татарстане, 1,1 миллиона — в Иркутской области и 1 миллион — в Екатеринбурге.

За восемь месяцев в Ставрополье побывало 0,8 миллиона туристов, в Калининграде — 1,3 миллиона, за шесть месяцев Республику Алтай посетили 1,1 миллиона человек.