Экология 17 марта 2023, 11:36 РЭО призвал россиян не выбрасывать одежду в мусорные баки

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78% отходов текстиля, попавших на комплекс по переработке, можно было бы утилизировать

Российский экологический оператор призвал отдавать текстильные отходы на переработку, а не выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов. Ранее с призывом не покупать каждый сезон джинсы выступила вице-премьер Виктория Абрамченко, указав, что на производство одежды расходуется большое количество воды.

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«Мы уже рассказывали об исследовании, которое показало, что 78% отходов текстиля, попавших на комплекс по переработке, можно было бы утилизировать. Но пока ситуация такова, что из 200 тысяч тонн отходов текстиля, подлежащих утилизации, официально в России утилизируется не более 20 тысяч тонн. Существует дефицит мощностей. В связи с этим РЭО разрабатывает дорожную карту мероприятий по мерам господдержки для создания инфраструктуры сбора и предприятий глубокой утилизации текстиля в России. Но каждый может уже сейчас сделать свой вклад в заботу об окружающей среде. Одежду следует носить как можно дольше, те же джинсы не обязательно покупать каждый сезон. После того, как вещь отслужила свой срок, ее не нужно выбрасывать в общий бак, лучше сдать на переработку, например, в экопункт. Сейчас такие точки регулярно открываются по всей стране, как правило, регоператорами. Хорошо сохранившиеся вещи можно также отдать в благотворительные центры», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По данным инвентаризации, которую РЭО проводит для формирования реестра легальных переработчиков, сейчас в России действует 15 компаний, утилизирующих отходы текстиля. Их мощность составляет порядка 28 тысяч тонн в год. При этом в Единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров (ФГИС ОИТ) по итогам 2021 года поступили акты об утилизации примерно 20 тысяч тонн текстильных отходов. РЭО начал проверку как существующих мощностей, так и самих актов, поступающих в систему.

В рамках дорожной карты будет реализован комплекс мер, направленных на развитие инфраструктуры сбора отходов текстиля. Поддержка в данном направлении прежде всего будет оказываться действующим игрокам на рынке. Кроме того, РЭО будет финансировать инвестпроекты по строительству предприятий утилизации текстильных отходов на льготных условиях.

Всего в России в 59 регионах действуют 705 пунктов одновременного приема нескольких видов отходов, включая экопункты.

Также ранее Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная по инициативе Российского экологического оператора, стала официальным верификатором утилизаторов текстильных отходов. Проходить верификацию предлагается на добровольной основе, она направлена на эффективное взаимодействие участников сферы переработки текстиля.