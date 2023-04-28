Экология 28 апреля 2023, 16:32 РЭО призвал россиян не создавать стихийные свалки на майских праздниках

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По данным отрасли, ежегодно в эти дни нагрузка на региональных операторов возрастает в несколько раз.

Российский экологический оператор (РЭО) призвал граждан осознанно провести пикники в период майских праздников во время отдыха на даче и на природе. Важно не только убрать за собой отходы, но и как можно меньше отходов отправить на полигоны, собрав вторсырье в один мешок, а смешанные отходы с остатками пищи — в другой, чтобы довести их до ближайшей контейнерной площадки.

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В 2023 году спрос на технику для приготовления шашлыка, а также шампуры и другие сопутствующие товары вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. А значит, нагрузка на регоператоров в этот раз может быть еще выше, чем в 2022 году.

Обычно в период майских праздников объем работы в отрасли обращения с отходами увеличивается в несколько раз. Люди часто бросают мангалы на поляне или на берегу реки. С началом сезона по стране фиксируется масса таких случаев. Для понимания, мангал разлагается 10 лет. 1000 туристов, бросивших в лесу или парке один одноразовый мангал после пикника, образуют 500 кг вредных веществ для природы и животных. Поэтому РЭО рекомендует заменить одноразовый многоразовым или сдать мангал на переработку. Это же правило касается посуды. Плюс, в очередной раз важно вспомнить о том, почему нельзя сжигать отходы в лесу и следует разделять их, забирая с собой, чтобы донести до нужных баков. Ведь к 2030 году объем отходов, которые идут на захоронение, должен сократиться на 50%, согласно целям нацпроекта «Экология».

Сжигание отходов в лесу нередко приводит к лесному пожару вплоть до перехода огня на дачные поселки. По этой же причине гибнет большое количество мелких животных, уничтожаются гнезда птиц и семена растений. РЭО также призывает использовать бумажные салфетки и меньше упаковки — обойтись без лишних пакетов, пленок, лотков и одноразовых контейнеров, что позволит избежать лишнего мусора.

Оставленную в том же парке, лесу или на берегу озера одноразовую посуду и упаковку дикие животные ошибочно принимают за пищу. В итоге это не просто становится серьезной травмой, а приводит к гибели. От потребления пластмасс животные задыхаются и засоряют желудки. Выброшенный на природе пластик будет разлагаться не меньше 100 лет, при этом распадаясь на опасные токсичные соединения. Так, он не просто губит животных и загрязняет окружающую среду, а провоцирует проблемы здоровья и у человека, вызывая заболевания верхних дыхательных путей, аллергии и в целом снижая иммунитет.