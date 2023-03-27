Экология 27 марта 2023, 17:06 РЭО призвал россиян «не разводить Париж» в своих дворах

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В Париже за последние 22 дня на улицах накопилось более 7,5 тысячи тонн отходов из-за забастовки

Российский экологический оператор, являющийся куратором мусорной реформы, призвал сообщать о навалах отходов во дворах через систему «РЭО Радар», которая в течение нескольких суток помогает справиться с проблемой в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО). В Париже за последние 22 дня на улицах накопилось более 7,5 тысячи тонн отходов, которые не вывозят бастующие коммунальщики, людям приходится обращаться в частные компании.

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«Париж завален мусором, 22 дня коммунальщики не вывозят отходы. В городе уже скопилось более 10 тысяч тонн коммунальных отходов. В каких-то районах мусорные горы достигают двух метров в высоту, горожанам приходится обращаться в клининговые компании и платить деньги за вывоз отходов тем, кто этим не должен заниматься. Люди буквально тонут в грязи и инфекциях, это уже стало одним из крупнейших мусорных коллапсов в Европе за последние годы, хотя обычно такие жуткие картинки мы видим из густонаселенных мест развивающихся стран. Мы призываем россиян не разводить Париж и в российских дворах. Если видите навалы на контейнерных площадках, несанкционированные свалки, то сразу обращайтесь в „РЭО Радар“. Среднее время от обращения в наш сервис до уборки отходов составляет 3−7 дней в зависимости от проблемы», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Согласно СанПиН 2.1.3684−21, ​​срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение трех суток: плюс 5 °C и выше — не более 1 суток, плюс 4 °C и ниже — не более 3 суток. Несоблюдение этих норм приводит к распространению инфекций и угрожает здоровью населения.

При обращении в «РЭО Радар» проблемы устраняются региональными операторами или органами местного самоуправления в течение недели — при навалах, в течение 3−4 дней — при несоблюдении графика вывоза отходов.

«РЭО Радар» — сервис, созданный Российским экологическим оператором, позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

С помощью информационного портала можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Обращения передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы «РЭО Радар» сервис позволил решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.