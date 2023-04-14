Экология 14 апреля 2023, 12:24 РЭО призвал россиян делиться одеждой

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Российский экологический оператор выпустил новый ролик, в котором призвал людей делиться ненужной одеждой, отдавая ее на благотворительность.

«Сейчас производится огромное количество одежды, которую люди зачастую носят не больше одного сезона. Мы в РЭО верим, что каждый житель России может сделать свой вклад в заботу об окружающей среде. Поэтому призываем всех не выбрасывать в общий бак вещь после того, как она отслужила свой срок, лучше сдать ее на переработку. По всей стране регулярно открываются экопункты, которые принимают в том числе такое вторсырье. А хорошо сохранившиеся вещи, конечно, лучше отдать нуждающимся, в благотворительные центры, или просто даже своим близким», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Ролик был опубликован в социальных сетях РЭО. Во «ВКонтакте» он уже собрал почти 2 млн просмотров.

«С начала экопросветительской деятельности РЭО подготовил десятки роликов на тему переработки отходов и раздельного сбора. Ролики распространяем как в социальных сетях, так и на федеральных ТВ-каналах. Уверены, что многим они нравятся и стимулируют людей к экологическому образу жизни», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

РЭО формирует медиабанк с экопросветительскими материалами, включающий плакаты, фотографии с производств и экоакций, уроки «Зеленой школы», ролики с социальной рекламой. С 2022 года РЭО расширил просветительскую кампанию и начал продвигать эковолонтерское движение в России.