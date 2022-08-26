РЭО призвал отказаться от неэкологичной упаковки букетов на 1 сентября

Российский экологический оператор призвал отказаться от одноразовой неэкологичной упаковки для букетов на первое сентября. В 2021–2022 году в российских школах учились почти 17 миллионов детей и подростков, из них почти 2 миллиона — первоклассники. Если все ученики первых классов в этом году придут с упакованными цветами, то на свалках может оказаться 19 тонн отходов упаковки для букетов.

«Первое сентября — трепетный и важный день для многих граждан нашей страны, в особенности для совсем юных. Но также это один из самых популярных дней для цветочных магазинов. Букеты, как правило, оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена. И хотя этот материал перерабатывается, сделать это представляется практически невозможным. Упаковка перед тем, как ее отправить в бак для вторсырья, должна быть чистой и сухой. Загрязненная упаковка просто не будет подлежать переработке. Но важнее даже то, что она мелкая, разных цветов, и отобрать ее для переработки в необходимом количестве практически невозможно. По данным Росстата, в прошлом учебном году в школы пошли 1,9 миллиона первоклашек, в среднем упаковка для букетов весит примерно 10 граммов, и если каждый из детей придет с букетом в полипропиленовой упаковке, которую затем выбросят и не отсортируют для переработки, то на полигонах окажется 19000 кг отходов. А сроки разложения пластика исчисляются десятками лет», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

В 2021–2022 году, по данным Росстата, в средних школах, гимназиях и прочих учебных заведениях России учились 16 миллионов 938,7 тысячи детей и подростков. Из них 1,9 миллиона — первоклассники.

Ранее Российский экологический оператор призывал одиннадцатиклассников отказаться от запуска воздушных шариков на выпускных балах. Воздушные шары наносят непоправимый вред окружающей среде. При запуске шаров в окружающую среду могло бы попасть более 2 тысяч килограммов неперерабатываемого пластика и латекса, из которых состоят шарики.