Экология 16 марта 2023, 09:08 РЭО призвал оставить людям возможность самим направлять отходы на переработку

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Российский экологический оператор призвал сохранить возможность для потребителей самостоятельно передавать свои отходы на утилизацию в случае, если обязанность по обращению с отходами потребления полностью перейдет на региональных операторов.

«В целях однозначного разграничения ответственности за обращение с отходами потребления, образующимися как у физических, так и у юридических лиц, прорабатывается возможность возложения на региональных операторов обязанности по обращению со всеми отходами потребления, за исключением тех видов и групп, которые требуют особой системы удаления (например, опасные отходы, пищевые отходы, текстиль, строительные отходы и др.). При этом у потребителей должна всегда сохраняться возможность самостоятельно передать свои отходы на утилизацию, что должно отражаться в единой системе учета отходов», — сказал директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

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Такой подход позволит направить максимальное количество отходов на утилизацию, исключив их захоронение или осуществление действий лицами, не соответствующими требованиям природоохранного законодательства.

«По всей стране открываются экопункты, их деятельность отвечает принципам экономики замкнутого цикла, когда отходы становятся сырьем, из которого можно производить новые товары. А граждане могут получать за сдачу вторсырья вознаграждение. Лишать их такой возможности ни в коем случае нельзя», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Сейчас все отходы производства и потребления классифицируются по группам для разных целей. С 2016 года появились твердые коммунальные отходы для расчета платы за услуги по обращению с ТКО и отходы от использования товаров для расчета нормативов утилизации в рамках системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). В 2023 году вступили в силу нормы законодательства, вводящие новое понятие «вторичные ресурсы» для целей учета вовлечения отходов в хозяйственный оборот.

«На практике возникает множество вопросов об отнесении отходов к той или иной категории, при этом такие отходы могут одновременно выступать и твердыми коммунальными отходами, и отходами от использования товаров, и вторичными ресурсами. Пересечение различного регулирования обращения с отходами вызывает вопросы о том, кто отвечает за организацию приема таких отходов, организацию специальных площадок, утилизацию отходов, а также кто оплачивает указанные функции, а также кто контролирует, что такие отходы действительно были направлены на утилизацию и были учтены при оценке реализации национальных целей в области обращения с отходами», — отметила руководитель департамента нормотворческой деятельности РЭО Маргарита Поспелова, выступая на WASMA-2023.

Участники сессии «Вместе или раздельно? Региональные операторы ТКО и заготовители/переработчики ВМР» обсудили нормативное регулирование вопросов обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами.