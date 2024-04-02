Экология 02 апреля 2024, 16:04 РЭО привлек ученых к исследованию скоплений птиц вблизи мусорных полигонов РИА «Новости»

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Российский экологический оператор начал взаимодействовать с научными организациями в рамках мероприятий по снижению опасности полигонов в приаэродромных зонах. Собственники таких объектов должны провести орнитологические исследования, которые позволят выявить опасные скопления птиц вблизи полигонов.

«РЭО активно информирует органы исполнительной власти субъектов РФ о необходимости проведения орнитологических исследований на объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Проводить такие исследования должны сами собственники объектов, заказывая услугу в специализированных организациях. РЭО также взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и организациями, в том числе научными, по вопросам размещения объектов по обращению с ТКО в границах 6-х подзон приаэродромных территорий и орнитологических исследований», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин выступил 27 марта 2024 года на научно-техническом семинаре «Борьба с опасностью, создаваемой объектами животного мира на аэродромах гражданской авиации» с докладом на тему «Принимаемые меры защиты объектов по обращению отходами от привлечения и массового скопления птиц». Семинар, проводимый Росавиацией, прошел на базе аэропорта Москва (Внуково).

«Как показывают исследования территориальных схем обращения с отходами, на территории 53 субъектов РФ есть объекты обращения с ТКО, которые расположены в границах 6-х подзон приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации Российской Федерации. Это территория в радиусе 15 километров от геометрического центра взлетно-посадочной полосы. РЭО работает над тем, чтобы создать единый перечень таких объектов», — сказал Макрушин.

В ходе доклада Макрушин также рассказал о нормативном правовом регулировании в вопросах размещения объектов в границах 6-х подзон приаэродромных территорий; мерах, направленных на защиту объектов от привлечения и массового скопления птиц; проводимой ППК «РЭО» работе по созданию и вводу в эксплуатацию информационных систем, направленных на мониторинг объектов размещения ТКО.

Кроме того, 28 марта 2024 года РЭО совместно с Минприроды России принял участие в совещании, проводимом ФГБУ «ВНИИ Экология», на тему «Проведение орнитологических исследований в 6-й подзоне приаэродромной территории». На совещании обсуждались актуальные вопросы и предложения, связанные с проведением орнитологических исследований и организацией взаимодействия сторон.

Ранее РЭО сообщал, что операторы 42 объектов обращения с ТКО заключили договоры на проведение мониторинга полигонов, расположенных вблизи аэропортов. Орнитологические исследования, которые выявят скопления птиц вблизи полигонов, должны пройти до 1 сентября 2024 года.

Требование об орнитологическом исследовании изложено в постановлении Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 № 1460. Подтверждение безопасности объекта будет выдаваться специализированными орнитологическим институтами, отобранными Правительством.