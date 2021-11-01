РЭО приступил к формированию «Зеленого рейтинга» регионов и регоператоров

Российский экологический оператор закончил подготовительный этап работ и перешел к непосредственному формированию «Зеленого рейтинга» регионов и регоператоров. Публично-правовая компания направила в регионы и отраслевые компании письма с просьбой предоставить дополнительную информацию и подтверждающие документы по некоторым параметрам оценки. При этом наибольшая часть информации для составления индекса носит объективный и исчислимый характер и аккумулируется внутри ППК РЭО.

«РЭО начал формирование Зеленого рейтинга, который позволит оценить вклад субъектов РФ и регионов в создание комплексной системы по обращению с ТКО в стране. Рейтинг призван повысить социальную ответственность госорганов и отраслевых компаний, а также создать здоровую конкурентную среду среди них, повысить инвестиционную привлекательность в отрасли. Лидеры рейтинга будут удостоены „Зеленой премии“ и смогут рассчитывать на приоритетность при поддержке своей деятельности, станут представителями просветительской кампании», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Рейтинг составляется по итогам года и будет публиковаться в открытых источниках. Он разделен на два блока, в первом оценивают деятельность региональных властей, во втором — регоператоров. По каждому показателю даются баллы, которые суммируются. В результате участники, которые набрали максимальное число баллов, возглавляют рейтинг. Десять лидеров по обеим категориям получат «Зеленую премию».

Сбор данных будет осуществляться в течение 21 дня, анкету можно заполнить на сайте ППК РЭО в специальном разделе или отправить ее на почту rating@reo.ru, но в соответствии с анкетой, размещенной на сайте РЭО. На эту же почту участники могут направить уточняющие вопросы по рейтингу.